МОСКВА, 30 мая 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%.

с чего всё началось

Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа.

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

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