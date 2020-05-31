Политика
РБКВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции
Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа.
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с чего всё началось
МОСКВА, 30 мая 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%.ВЦИОМ07:14
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ВЦИОМ: большинство россиян поддержали поправку о защите государственной целостности
Экономика сегодня10:26
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Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
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В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях
«На первом этапе десять добровольцев для каждой вакцины будут вакцинированы в возрасте от 18 до 30 лет, и через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии каких-либо нежелательных реакций будут вакцинированы оставшиеся добровольцы», — отметил Максютов.
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