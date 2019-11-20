Политика

REGNUMREGNUMДве трети граждан считают, что партия власти в России нужна

13% затруднились ответить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению 66% опрошенных, партия власти в России нужна, в том числе 40% считают, что точно нужна, 26% — скорее нужна. 24% не видят в ней необходимости.
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с чего всё началось

Половина россиян считает, что партия власти должна меняться

Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, лишь четверть – что такой необходимости нет. У партии власти должна быть идеология, говорят 87% опрошенных, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти.
Ведомостивчера в 16:00

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63 % россиян признают существование так называемой «партии власти»

Эхо Москвы04:01

Прекрасная «Единая Россия» будущего

ВЦИОМ01:03

По данным ВЦИОМ 51% россиян выступают за сменяемость партии власти

Дождь02:44

Две трети россиян заявили о необходимости партии власти

URA.Ru03:29

Будущее «Единой России» под опросом

Коммерсантъвчера в 16:03

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

РБКвчера в 16:00

Половина россиян считает, что партия власти должна меняться

Ведомостивчера в 16:00
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Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Известия 02:34
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Газета.Ru 04:48
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews вчера в 03:53
Политика

Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Московский Комсомолец 03:17
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Известия вчера в 17:47
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Политика

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Футбол

Российский футболист без вести пропал в Турции

Экспресс газета 03:38
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Политика

Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
Газета.Ru 05:04
Здоровье

Алкоголики и наркоманы не сядут за руль

Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
Полярный круг вчера в 22:26
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
РИА Новости 04:58
Общество

Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Ведомости 03:04
Происшествия

В «Максидоме» на ребенка упал шкаф

В мебельном гипермаркете Петербурга на ребенка упал шкаф, закончившийся серьезным переломом.
Фонтанка.Ру 05:09
Фигурное катание

Загитова и Косторная узнали стартовые номера на Гран-при Японии

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (второй стартовый номер) и Александра Степанова/Иван Букин (девятый).
Чемпионат 01:35
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова разрыдалась из-за четвертой беременности

Bimru.ru 04:37
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Политика

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:11
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Футбол

Московский «Спартак» отказался от участия в турнире Florida Cup

"Спартак" проведет январский сбор в ОАЭ Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки.
Евро-футбол.ру вчера в 13:38
Экономика

Глава «Аэрофлота» назвал стоимость лоукостера «Победа»

ПРАЙМ 03:32
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Петербургский дневник вчера в 11:09
Здоровье

В России введут дистанционный медосмотр для некоторых категорий работников

Минздрав России предлагает ввести в законодательство новый правовой институт – медицинский дистанционный контроль состояния здоровья некоторых категорий работников, соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 04:17
Политика

Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
REGNUM 04:07
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
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