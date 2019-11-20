Политика
REGNUMДве трети граждан считают, что партия власти в России нужна
13% затруднились ответить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению 66% опрошенных, партия власти в России нужна, в том числе 40% считают, что точно нужна, 26% — скорее нужна. 24% не видят в ней необходимости.
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с чего всё началось
Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, лишь четверть – что такой необходимости нет. У партии власти должна быть идеология, говорят 87% опрошенных, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти.Ведомостивчера в 16:00
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Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
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Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
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Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
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Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
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Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Футбол
Российский футболист без вести пропал в Турции
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
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Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
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Алкоголики и наркоманы не сядут за руль
Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
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Фонд Навального подал иск к Путину
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Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Экономика
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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Общество
Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes
В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
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В «Максидоме» на ребенка упал шкаф
В мебельном гипермаркете Петербурга на ребенка упал шкаф, закончившийся серьезным переломом.
Фигурное катание
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Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Здоровье
В России введут дистанционный медосмотр для некоторых категорий работников
Минздрав России предлагает ввести в законодательство новый правовой институт – медицинский дистанционный контроль состояния здоровья некоторых категорий работников, соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Политика
Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Кино