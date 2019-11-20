Политика
REGNUMДве трети граждан считают, что партия власти в России нужна
13% затруднились ответить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению 66% опрошенных, партия власти в России нужна, в том числе 40% считают, что точно нужна, 26% — скорее нужна. 24% не видят в ней необходимости.
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с чего всё началось
Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, лишь четверть – что такой необходимости нет. У партии власти должна быть идеология, говорят 87% опрошенных, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти.Ведомостивчера в 16:00
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