Политика

REGNUMREGNUMДве трети граждан считают, что партия власти в России нужна

13% затруднились ответить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению 66% опрошенных, партия власти в России нужна, в том числе 40% считают, что точно нужна, 26% — скорее нужна. 24% не видят в ней необходимости.
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с чего всё началось

Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, лишь четверть – что такой необходимости нет. У партии власти должна быть идеология, говорят 87% опрошенных, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти.
Ведомостивчера в 16:00

Подробнее о событии

63 % россиян признают существование так называемой «партии власти»

Эхо Москвы04:01

Две трети россиян заявили о необходимости партии власти

URA.Ru03:29

Прекрасная «Единая Россия» будущего

ВЦИОМ01:03

По данным ВЦИОМ 51% россиян выступают за сменяемость партии власти

Дождь02:44

Будущее «Единой России» под опросом

Коммерсантъвчера в 16:03

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

РБКвчера в 16:00

Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Ведомостивчера в 16:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
Кино

Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today вчера в 11:10
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Теннис

Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.
RT на русском 01:24
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Общество

Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили

Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru 06:35
Политика

В Кремле отреагировали на претензии Украины к состоянию кораблей

Претензии Украины к состоянию переданных Россией трех украинских кораблей, вероятнее всего, не повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате».
ТК Звезда 06:21
Экономика

Госдума приняла бюджет на 2020 год

Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение.
Дума ТВ 05:00
Транспорт

Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
Интерфакс 06:08
Общество

В Москве наблюдается рекордно высокое давление

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 03:43
Общество

Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года

"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 05:44
Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:26
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
Происшествия

СКР задержал директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка

Следствие считает, что в 2018-2019 годах Хамуляк и иные, неустановленные пока лица, в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда».
Московский Комсомолец 05:47
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса вчера в 09:50
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Политика

Дума разрешила ректорам МГУ и СПбГУ занимать должность пожизненно

Ректоры МГУ и СПбГУ смогут оставаться в должности пожизненно Для должности ректора установлен предельный возраст пребывания в ней – 65 лет, в исключительных случаях учёный совет может продлить его до 70 лет.
Право.ру вчера в 08:42
Политика

Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Известия 05:26
Общество

Екатеринбуржец отсудил у автосалона 130 тысяч рублей за CD с «оскорбительной» надписью

Житель Екатеринбурга, оформляя кредит на машину в автосалоне, купил страховку под названием «Помощь на дороге» за 48 тысяч рублей.
Екатеринбург Онлайн 05:00
Общество

Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Ведомости 05:31
Общество

В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
RT на русском 02:33
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru 04:07
Музыка

«Новый гимн России»: к Путину обратилась ростовская группа «Каста»

Ростовская рэп-группа «Каста» написала «новый гимн Российской Федерации» — государственный символ страны.
REGNUM 04:50
Общество

Российский фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии за 25 лет

Военная драма «Т-34» успел заработать в Японии примерно $600 тыс. и побить рекорды проката российских кинокартин за последнюю четверть века.
KM.ru 03:49
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Политика

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Хоккей

Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»

Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Sport24.ru вчера в 17:14
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru вчера в 07:56
Политика

Пророссийский президент Франции разозлил Польшу

О давней идее выстроить общее европейское пространство от побережья Португалии до дальневосточных границ России некоторое время назад вспомнил президент Франции Эммануэль Макрон.
Утро.ru 05:22
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