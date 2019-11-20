Политика

РБКРБКВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Что россияне ждут от «партии власти» Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти», — только 24% не согласны с этим тезисом. Из тех, кто уверен в существовании такой партии, чуть более половины — 51% — выступают за ее сменяемость.
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с чего всё началось

Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, лишь четверть – что такой необходимости нет. У партии власти должна быть идеология, говорят 87% опрошенных, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти.
Ведомостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Две трети россиян заявили о необходимости партии власти

URA.Ru03:29

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

РБКвчера в 16:00

Прекрасная «Единая Россия» будущего

ВЦИОМ01:03

Большинство россиян хотят сменить партию власти. ВЦИОМ изучил «Прекрасную „Единую Россию“ будущего»

Фонтанка.Рувчера в 16:31

Будущее «Единой России» под опросом

Коммерсантъвчера в 16:03

По данным ВЦИОМ 51% россиян выступают за сменяемость партии власти

Дождь02:44

Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Ведомостивчера в 16:00
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 00:48
Футбол

В Турции пропал российский футболист

Газета.Ru 02:22
Политика

Украинцы пожаловались на пропажу трусов с возвращенных кораблей

Эйдер указал, что его не удивляет пропажа плиты, поскольку она дорогая, однако недоумевает по поводу пропажи своих личных вещей: из 20 пар его нижнего белья, которые были на корабле, осталась всего одна.
Lenta.ru 03:44
Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 03:41
Спорт

СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира

Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Советский спорт вчера в 04:17
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Транспорт

Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово

Вечерняя Москва 02:50
Политика

В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Известия 03:23
Общество

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Российская газета 02:36
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Музыка

Опубликованы имена номинантов на премию «Грэмми»

Стали известны имена номинантов престижной музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Billboard.
Мойка78 вчера в 12:37
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Авто

Опубликованы новые снимки салона рестайлинговой Lada 4x4

В социальной сети «ВКонтакте» появилась очередная порция фотографий, демонстрирующих интерьер обновленного внедорожника Lada 4x4.
SpeedMe 01:12
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Интерфакс 02:52
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Политика

Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины

Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.
Взгляд.ру 03:41
Общество

Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении

В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы.
Lenta.ru 03:25
Шоу-бизнес

После похудения на 100 кг и пластики у Семчева начались проблемы

7Дней.ру 03:30
Хоккей

«Адмирал» — «Металлург»: Василий Кошечкин не примет участия в матче

«Адмирал» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке.
Чемпионат 03:40
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Транспорт

Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Известия вчера в 21:47
Политика

В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России.
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество

Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Lenta.ru 02:35
Политика

Зеленский осмотрел украинские корабли в Очакове

Экономика сегодня вчера в 17:46
Экономика

Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
РБК 02:00
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 01:47
Общество

«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Известия вчера в 11:30
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
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