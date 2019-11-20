Политика

РБКРБКВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Что россияне ждут от «партии власти» Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти», — только 24% не согласны с этим тезисом. Из тех, кто уверен в существовании такой партии, чуть более половины — 51% — выступают за ее сменяемость.
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ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

РБКвчера в 16:00

Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Ведомостивчера в 16:00

Будущее «Единой России» под опросом

Коммерсантъвчера в 16:03

У россиян появился запрос на сменяемость партии власти

URA.Ruвчера в 16:43

Большинство россиян хотят сменить партию власти. ВЦИОМ изучил «Прекрасную „Единую Россию“ будущего»

Фонтанка.Рувчера в 16:31

ВЦИОМ: половина россиян выступают за сменяемость партии власти

Дождьвчера в 16:29

Большинство россиян выступают за сменяемость партии власти

Накануне.Ru00:03
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NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 23:12
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Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

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Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва вчера в 06:57
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
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Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей

Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
НовостиВолгограда.ру вчера в 13:41
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Изменения в России порядка обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав вызвали ажиотаж среди автомобилистов.
Уралинформбюро вчера в 22:38
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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия вчера в 01:30
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Футбол

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
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Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
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СахГУ закрывает филиал в Александровске-Сахалинском

В Александровске-Сахалинском три учреждения среднего-профессионального образования, и комплектуются они не в полной мере, потому что выпускников 9-11 классов становится все меньше, меньше и меньше, — отметил Бармин.
Сахалин.Инфо вчера в 22:11
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Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти

Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.
Газета.Ru вчера в 20:52
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На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка

Lenta.ru вчера в 06:53
Здоровье

В Уфимской больнице закроют гинекологическое отделение

Министерство здравоохранения Башкирии решило закрыть гинекологическое отделение в 13-й городской клинической больнице.
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«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
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Зеленский приехал на границу с ЛНР

Rusvesna.su вчера в 09:36
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Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК вчера в 11:20
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах

Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
Bimru.ru вчера в 06:43
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС вчера в 03:25
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
Общество

Туристы голосованием изменили курс круизного лайнера в Испании

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Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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