Политика
РБКВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
Что россияне ждут от «партии власти» Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти», — только 24% не согласны с этим тезисом. Из тех, кто уверен в существовании такой партии, чуть более половины — 51% — выступают за ее сменяемость.
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Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Транспорт
Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Политика
Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу
Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
Футбол
Агент Ибрагимовича ведет переговоры с «Миланом»
Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола ведет переговоры с итальянским клубом "Милан".
Политика
Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
Власть Украины продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией.
Хоккей
«Нью-Йорк Ренджерс» Панарина взял верх над «Вашингтоном» Овечкина
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" взял верх в родных стенах над "Вашингтон Кэпиталз".
Общество
Путин желает увеличить реальные доходы россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Здоровье
Врачи ГКБ №13 Уфы обеспокоены планами закрытия гинекологического отделения
По его данным, если решение о закрытии будет принято, объемы отделения планируют передать в ГКБ №8, «где годами не было ремонта», а всех врачей и медперсонал «отправят в свободное плавание».
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Армия и оружие
Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Авто
Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata
Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Общество
Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Экономика
ВТБ профинансирует проект на 34 млрд в Уфе
Общая стоимость проекта оценивается в 34 млрд рублей, в том числе за счет капитального гранта – в 24,5 млрд.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.