Политика

РБКРБКВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Что россияне ждут от «партии власти» Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти», — только 24% не согласны с этим тезисом. Из тех, кто уверен в существовании такой партии, чуть более половины — 51% — выступают за ее сменяемость.
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ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

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Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Ведомости16:00

Будущее «Единой России» под опросом

Коммерсантъ16:03

У россиян появился запрос на сменяемость партии власти

URA.Ru16:43

Большинство россиян хотят сменить партию власти. ВЦИОМ изучил «Прекрасную „Единую Россию“ будущего»

Фонтанка.Ру16:31

ВЦИОМ: половина россиян выступают за сменяемость партии власти

Дождь16:29
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Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
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Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
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Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола ведет переговоры с итальянским клубом "Милан".
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Власть Украины продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией.
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Двадцатый век, сэр: «Аббатство Даунтон» показывает старую Англию

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Путин желает увеличить реальные доходы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:59
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Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru 18 ноября в 12:30
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Врачи ГКБ №13 Уфы обеспокоены планами закрытия гинекологического отделения

По его данным, если решение о закрытии будет принято, объемы отделения планируют передать в ГКБ №8, «где годами не было ремонта», а всех врачей и медперсонал «отправят в свободное плавание».
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

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Lenta.ru 19:53
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
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Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии

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Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata

Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
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Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

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Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
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Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
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Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
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В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

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ВТБ профинансирует проект на 34 млрд в Уфе

Общая стоимость проекта оценивается в 34 млрд рублей, в том числе за счет капитального гранта – в 24,5 млрд.
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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

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