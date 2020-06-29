Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Против изменений Основного закона проголосовали 23,6 процента граждан, испортили бюллетень 0,4 процента.

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

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