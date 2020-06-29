Политика
РИА НовостиВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Против изменений Основного закона проголосовали 23,6 процента граждан, испортили бюллетень 0,4 процента.
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Происшествия
В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой
Московский Комсомолец 27 июня в 10:02
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Российская газета 09:41
Фигурное катание
Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет
За свою карьеру Бетина Попова выступала в танцах на льду с двумя партнерами: Юрием Власенко и Сергеем Мозговым.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Футбол
Миранчук признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Официальный сайт РПЛ представил символическую сборную 24-го тура, куда вошли четыре игрока «Зенита».
Советский спорт 07:55
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн масок
Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
Футбол
Стажировавшийся в МЮ Пиняев дебютировал за «Чертаново»
Нева Спорт 10:13
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня.
Компания 05:37
Общество
В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы
Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:57
Культура
Уникальная выставка картин Сальвадора Дали откроется в Плёсе
Кстати.News 10:00
Политика
МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко
Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Футбол
«Ювентус» объявил о продлении контрактов с Буффоном и Кьеллини
Евро-футбол.ру 10:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
В Татарстане провели пробный ЕГЭ по географии без выпускников
В Татарстане сегодня провели пробный ЕГЭ по географии.
Татар-информ 06:06
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета 09:23
Шоу-бизнес
Мария Порошина пережила выкидыш в браке с Гошей Куценко
Полина родилась не сразу, прошло несколько лет.
Pravda.Ru 05:11
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Кино
Семен Слепаков снял сериал про жизнь на самоизоляции
Блокнот Ставрополь 27 июня в 11:08
Гаджеты
Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня
Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv 07:22
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09