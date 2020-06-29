Общество
РИА НовостиВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Против изменений Основного закона проголосовали 23,6 процента граждан, испортили бюллетень 0,4 процента.
Читать в источнике
Оценить6,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
РИА Новости 01:56
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова хочет тюрьмы для отца после смертельного ДТП
Версия.Инфо 05:09
Экономика
Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Общество
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%
Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:24
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Происшествия
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
Московские оперативники задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 05:02
Общество
В США супруги отстояли свой дом от протестующих с оружием в руках
Русская Планета 04:59
Здоровье
Названы главные опасности жары для здоровья
Evo-rus.com 05:51
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
Экономика
Подгузов назначен председателем правления Евразийского банка развития
Бывший первый заместитель гендиректора, директор по стратегическому развитию "Почты России" Николай Подгузов назначен председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщил банк.
ПРАЙМ 05:26
Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году
3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
Общество
Международное железнодорожное сообщение могут открыть в 2020 году
Ранее на фоне пандемии РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.
ТАСС 05:01
Политика
Япония выступила за сохранение нынешнего формата G7
Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга прокомментировал намерение американского президента Дональда Трампа пригласить на саммит G7 в 2020 году лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии.
Газета.Ru 03:32
Здоровье
Снятие ограничений по коронавирусу в Калмыкии отложено
Второй этап снятия карантина продлен в Калмыкии до 12 июля.
ИА Красная Весна 01:25
Политика
Кремль: публикация экзит-полов по голосованию не влияет на результат
Кремль прокомментировал публикацию ВЦИОМом экзит-полов по голосованию по поправкам в Конституцию.
Коммерсантъ 06:01
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
Здоровье
В Прикамье выявили 55 новых случаев COVID-19
Пермь, 28 июня 2020, 15:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки обнаружено 55 случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 08:59
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37