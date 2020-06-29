Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Политика Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы. 1,1K

Наука Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни Меньше всех прожили мужчин с 38-м и 45-м размером ноги – от 67 до 69 лет и у женщин с 35-м и 42-м размером ноги – 68-69 лет. 118

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Происшествия Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам. 512

Политика Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Соколова Москва, 29 июня 2020, 11:21 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Соколова по его просьбе. 2

Экономика В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7% «Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК. 397

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Общество Около 40 сотрудников МИД России переболели коронавирусом Несколько десятков сотрудников МИД России переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек скончался, рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT.

Происшествия В Москве ликвидирована финансовая пирамида В Москве ликвидирована финансовая пирамида, от которой пострадали более 250 человек.

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Происшествия Сестрам Хачатурян добавили три тома Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных. 57

Футбол Играющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчей Напомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.