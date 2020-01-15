с чего всё началось

Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный.

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Политика Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.

Происшествия Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей «В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.

Политика Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.

Политика Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.

Политика Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Политика Премьер-министр Украины подал в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.

Армия и оружие Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.

Гаджеты Huawei раскрыла постыдный секрет Android На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.

Политика МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.