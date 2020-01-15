Политика

RT на русскомRT на русскомВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
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Валерий Федоров
Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный.
— Валерий Федоров, российский политологРИА Новости 05:25
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После послания президента Федеральному собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности главы государства Владимира Путина, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
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