Политика
Форпост Северо-ЗападВЦИОМ: после послания федеральному собранию рейтинг Путина вырос
В РФ подвели первые итоги громкого выступления главы государства, сообщил «Интерфакс». В пятницу, 17 января, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что рейтинг Владимира Путина вырос после его послания Федеральному собранию.
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Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный.
— Валерий Федоров, российский политологРИА Новости 05:25
с чего всё началось
После послания президента Федеральному собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности главы государства Владимира Путина, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Интерфакс05:01
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