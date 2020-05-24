Коронавирус
РИА НовостиВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом".
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Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Происшествия
Бывший заложник рассказал, как «заболтал» захватчика банка в Москве
Федор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата заложников в одном из московских отделений Альфа-банка, рассказал в беседе с RT, как ему удалось втереться в доверие к захватчику.
РИА Новости 17:50
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Общество
Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
Политика
Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу
США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ 19:58
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице
Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru 17:47
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
Происшествия
Аппараты ИВЛ «Авента-М» протестировали в аварийных условиях
АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") после пожаров в больницах Москвы и Петербурга провел дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", в том числе проверена их работа в аварийных режимах.
ТАСС 07:40
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу
Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета 15:08
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Наука
Созданию оксфордской вакцины могут помешать законы статистики
Вакцину начали испытывать на людях 23 апреля, и первая фаза должна закончиться в июне.
ИА Красная Весна 20:30
Происшествия
Взрыв произошел возле офиса Виктора Медведчука в Киеве
Политика Сегодня 07:55
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском вчера в 05:36
Общество
В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru 21 мая в 05:34
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят эволюционировавший Готэм
«Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза увидит свет в октябре 2021 года.
NewInform вчера в 09:43
Армия и оружие
США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке
Территория новостей 12:34
Футбол
Власти Испании официально разрешили возобновить Ла Лигу с 8 июня
Напомним, что Ла Лига была поставлена на паузу 10 марта. В тот день был сыгран последний матч между «Реал Сосьедадом» и «Эйбаром».
ГЛАС.RU 08:54
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ 16:53
Игры
Final Fantasy XIV стала временно бесплатной на PS4
Cyber.sports.ru вчера в 04:40
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета 01:14
Технологии
Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10
Компания Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:47
Политика
Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения
Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Футбол
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче 27-го тура Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» обыграла «Айнтрахт Франкфурт» в матче 27-го тура возобновленной Бундеслиги.
МК-Спорт 14:36
Футбол
Экс-футболист сборной Сербии покончил с собой
Metaratings 13:46
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34