Политика

РИА НовостиРИА НовостиВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
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ВЦИОМ прокомментировал материал Bloomberg о рейтинге Путина

Московский Комсомолецвчера в 22:52

Посольство потребовало от Bloomberg извинений за данные о рейтинге Путина

РБКвчера в 21:18

Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина в стране

ТАССвчера в 18:53

Посольство РФ в США призвало Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина

REGNUMвчера в 22:01

Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

RT на русскомвчера в 20:30

Дипломаты призвали Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

Lenta.ruвчера в 21:13

Дипломаты призвали Блумберг извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

РИА Новостивчера в 19:32
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Коммерсантъ вчера в 23:32
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Политика

Лукашенко призвал не становиться на колени перед Россией

Инфорос 22 мая в 09:26
1K
Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Авто

Чего не стоит опасаться при покупке машины с пробегом

Покупка машины с пробегом связана с определенным риском.
Российская газета 22 мая в 02:00
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Происшествия

В Прикамье выявлено ещё 48 носителей SARS-CoV-2

Пермь, 21 мая 2020, 12:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 мая, выявлено 48 носителей коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 21 мая в 05:22
Футбол

«Барселона» исключила уход шестерых игроков летом

Единственным игроком, которого сине-гранатовые хотели бы приобрести летом, является Лаутаро Мартинес, и ради его перехода клуб готов пожертвовать некоторыми игроками.
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
18
Происшествия

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
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Политика

Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
8
Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
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Кино

Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод»

FoxTime.ru 22 мая в 03:48
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Армия и оружие

Раскрыта география уничтожения российских «Панцирей» в Ливии

Lenta.ru 22 мая в 04:53
1,1K
Общество

Кадыров обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама

Известия вчера в 16:39
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Футбол

Власти Испании объявили о возобновлении Ла Лиги

Власти Испании сообщили о возобновлении чемпионата страны. Теперь Ла Лиге разрешено проводить официальные матчи с 8 июня.
Soccer.ru вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1K
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Экономика

Более 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году

Свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России.
ТАСС 21 мая в 08:32
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Единоборства

Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.
RT на русском вчера в 11:40
Здоровье

Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии

Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Космос

Космонавт Вагнер рассказал об адаптации к невесомости

Невские Новости вчера в 15:44
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 22 мая в 01:18
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Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
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Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru 22 мая в 14:38
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Шоу-бизнес

Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских

Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru вчера в 08:16
Футбол

Ещё больше оптимизма: футбол возвращается на Украину

После паузы, которая растянулась практически на два месяца, большой футбол возвращается на Украину.
Евро-футбол.ру 21 мая в 05:46
Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия вчера в 19:39
66
Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
17
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