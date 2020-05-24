Политика
Газета.RuВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
RT на русскомвчера в 20:30
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 22 мая в 11:00
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Общество
В Ростовской области откроют непродовольственные магазины
В Ростовской области с 25 мая смогут возобновить работу магазины с непродовольственными товарами, если в ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня первой необходимости.
RT на русском 22 мая в 15:50
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
3DNews 22 мая в 07:38
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — татарское название "праздника разговения" — отмечают мусульмане в воскресенье.
РИА Новости вчера в 17:19
Армия и оружие
В небе над Ливией заметили летящие из Сирии российские истребители
В небе над Ливией были замечены летящие по направлению из Сирии российские истребители. Об этом сообщает Al Masdar News.
Газета.Ru 22 мая в 05:43
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере
Сегодня музыкант Сергей Лазарев удивил всех. Популярный певец внезапно разоткровенничался в эфире одного телевизионного шоу.
Bimru.ru вчера в 03:46
Общество
Спикер парламента Чечни сделал заявление о состоянии Рамзана Кадырова
«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», — приводит слова Даудова РИА «Новости».
Русская Планета 22 мая в 16:46
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Политика
Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией
При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна 22 мая в 09:42
Общество
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, сообщил руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру вчера в 06:43
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса
В течение недели количество новых подтвержденных случаев за сутки составляло 80-90 человек, вчера этот показатель снизился до 67.
Южноуральская панорама 02:38
Общество
Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:23
Армия и оружие
В США разбился второй истребитель пятого поколения за 5 дней
Популярная механика 21 мая в 12:05
Общество
Цифровые пропуска в Подмосковье больше не оформляют через СМС
С 15 апреля в Москве и Подмосковье начала действовать пропускная система для передвижения граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса.
Радио 1 22 мая в 06:48
Футбол
«Я, любимый и свинья». Жена Карпина опубликовала новое фото с мужем
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в «Инстаграме» новое фото с супругом и свиньёй на заднем фоне.
Чемпионат вчера в 20:14