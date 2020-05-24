Политика

Газета.RuГазета.RuВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина

Lenta.ru03:18

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

Газета.Ru00:43

Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина в стране

ТАССвчера в 18:53

Посольство РФ в США призвало Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина

REGNUMвчера в 22:01

Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

RT на русскомвчера в 20:30

Посольство потребовало от Bloomberg извинений за данные о рейтинге Путина

РБКвчера в 21:18

Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

РИА Новостивчера в 19:32
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за 500 тысяч рублей

Bimru.ru 02:31
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Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 22 мая в 11:00
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Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
4
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
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Общество

В Ростовской области откроют непродовольственные магазины

В Ростовской области с 25 мая смогут возобновить работу магазины с непродовольственными товарами, если в ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня первой необходимости.
RT на русском 22 мая в 15:50
151
Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови

3DNews 22 мая в 07:38
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Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Политика

Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
2,1K
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — татарское название "праздника разговения" — отмечают мусульмане в воскресенье.
РИА Новости вчера в 17:19
3
Армия и оружие

В небе над Ливией заметили летящие из Сирии российские истребители

В небе над Ливией были замечены летящие по направлению из Сирии российские истребители. Об этом сообщает Al Masdar News.
Газета.Ru 22 мая в 05:43
132
Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере

Сегодня музыкант Сергей Лазарев удивил всех. Популярный певец внезапно разоткровенничался в эфире одного телевизионного шоу.
Bimru.ru вчера в 03:46
177
Общество

Спикер парламента Чечни сделал заявление о состоянии Рамзана Кадырова

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», — приводит слова Даудова РИА «Новости».
Русская Планета 22 мая в 16:46
595
Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
478
Общество

Самолет с 88 россиянами прибыл из индийского Гоа в Ростов-на-Дону

ТАСС вчера в 23:26
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
2,6K
Политика

Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией

При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна 22 мая в 09:42
1K
Общество

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, сообщил руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
46
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
23
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру вчера в 06:43
932
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
377
Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса

В течение недели количество новых подтвержденных случаев за сутки составляло 80-90 человек, вчера этот показатель снизился до 67.
Южноуральская панорама 02:38
Общество

Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:23
696
Армия и оружие

В США разбился второй истребитель пятого поколения за 5 дней

Популярная механика 21 мая в 12:05
595
Общество

Цифровые пропуска в Подмосковье больше не оформляют через СМС

С 15 апреля в Москве и Подмосковье начала действовать пропускная система для передвижения граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса.
Радио 1 22 мая в 06:48
Футбол

«Я, любимый и свинья». Жена Карпина опубликовала новое фото с мужем

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в «Инстаграме» новое фото с супругом и свиньёй на заднем фоне.
Чемпионат вчера в 20:14
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