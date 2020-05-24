Политика
Газета.RuВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить8,4K
с чего всё началось
Посольство России в США призвало Bloomberg извиниться за публикацию графика, согласно которому рейтинг президента РФ Владимира Путина в апреле 2020 года опустился до 27%.Коммерсантъвчера в 22:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
RT на русскомвчера в 20:30
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области
В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 мая в 07:24
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Здоровье
Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974
Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com вчера в 07:45
Здоровье
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей 12:58
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Общество
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
РИА Новости 09:07
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Происшествия
У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба
RT на русском 14:02
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах
Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец 11:10
Происшествия
В Пензенской области двое мужчин умерли от коронавируса
Двое мужчин 79 лет с подтвержденным коронавирусом скончались в Пензенской области. Об этом 24 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
ГТРК Пенза 13:40
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок онлайн
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Происшествия
В Псковской области пропала трехлетняя девочка
Газета.Ru 09:38
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Наука
Советская скважина, которая перевернула представления о Земле
Сайт интересных новостей 13:56
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Здоровье
Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 23 мая, за минувшие сутки в Ростовской области еще у 353 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 05:57
Общество
Попова заявила о низком уровне смертности в России за четыре месяца
Смертность в России за четыре месяца текущего года ниже, чем в прошлом году, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
iReactor 13:32
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Космос
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия вчера в 17:02
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31