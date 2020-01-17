Политика
МР7.руВЦИОМ: рейтинг одобрения Путина вырос после послания
Если за день до послания Федеральному собранию деятельность президента поддерживало 64% россиян, то после — 67%. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после послания Федеральному собранию, передает «Интерфакс».
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Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный.
— Валерий Федоров, российский политологРИА Новости 05:25
с чего всё началось
После послания президента Федеральному собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности главы государства Владимира Путина, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Интерфакс05:01
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