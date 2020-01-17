с чего всё началось

Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный.

Если за день до послания Федеральному собранию деятельность президента поддерживало 64% россиян, то после — 67%. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после послания Федеральному собранию, передает «Интерфакс».

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