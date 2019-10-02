МОСКВА, 2 октября 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, хотели бы россияне, чтобы их дети учились за рубежом. Не хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование за рубежом, 59% респондентов.

с чего всё началось

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, результаты которого показали, что больше половины россиян (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки учились за рубежом. Согласно данным ВЦИОМ, такой ответ респонденты объясняют удовлетворенностью качеством российского образования.

ВЦИОМ: россияне не хотят, чтобы их дети учились за рубежом

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