Общество
Экономика сегодняВЦИОМ: россияне стали больше экономить
Что касается экономического поведения россиян, то здесь сохраняется сберегательная политика. По данным ВЦИОМ, 71% граждан считает, что лучше тратить по минимуму и откладывать деньги на будущее. Годом ранее так считали 67% россиян.
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В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.ВЦИОМ02:59
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