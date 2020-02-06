Общество
Экономика сегодняВЦИОМ: россияне стали больше экономить
Что касается экономического поведения россиян, то здесь сохраняется сберегательная политика. По данным ВЦИОМ, 71% граждан считает, что лучше тратить по минимуму и откладывать деньги на будущее. Годом ранее так считали 67% россиян.
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с чего всё началось
Только четверть россиян считают нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, а более половины придерживаются обратного мнения, однако по сравнению с началом прошлого года доля пессимистов уменьшилась, выяснили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Sostav.ru02:50
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Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Шоу-бизнес
Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо
Сама Ольга Кабо называет Нелли Кобзон не иначе, как великолепной, и с большим почтением относится к семье ныне покойного народного артиста СССР.
Технологии
SpaceX планирует запустить Starlink в свободное плавание на бирже
Проект Starlink, занимающийся созданием дешевого спутникового канала интернет-связи, планируется выделить из структуры SpaceX в отдельное предприятие.
Происшествия
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Политика
Лавров обвинил США в «науськивании» партнеров против России
США «науськивают» своих партнеров против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам переговоров в Мехико с главой мексиканского МИД Марсело Эбрардом.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Общество
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Онищенко назвал грипп на Алтае опаснее коронавируса
Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что эпидемия гриппа в Алтайском крае гораздо серьезнее коронавируса.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.
Общество
ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Единоборства
Дмитрий Бивол: «Хотел бы бой за титулы Бетербиева»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636
В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
Общество
Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России
Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Здоровье
Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян
Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Политика
Путин проведёт заседание президиума Госсовета и Совета по науке
Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Политика
Трамп: США уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене
Соединенные Штаты уничтожили в Йемене одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в ходе контртеррористической операции, проведенной по приказу президента США Дональда Трампа.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Культура
Скончался американский актер Кирк Дуглас
Известный американский актер Кирк Дуглас умер в США в возрасте 103 лет.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Технологии
Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов
Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.
Технологии
Сколково просит 27 млрд на создание 6G
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что уже спустя два дня после отказа от сахара в организме происходят изменения в лучшую сторону.