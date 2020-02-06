В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.

с чего всё началось

Что касается экономического поведения россиян, то здесь сохраняется сберегательная политика. По данным ВЦИОМ, 71% граждан считает, что лучше тратить по минимуму и откладывать деньги на будущее. Годом ранее так считали 67% россиян.

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