Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняВЦИОМ: россияне стали больше экономить

Что касается экономического поведения россиян, то здесь сохраняется сберегательная политика. По данным ВЦИОМ, 71% граждан считает, что лучше тратить по минимуму и откладывать деньги на будущее. Годом ранее так считали 67% россиян.
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с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.
ВЦИОМ02:59

Подробнее о событии

ВЦИОМ: 71 процент россиян предпочитает копить, а не тратить деньги

Московский Комсомолец08:58

Россияне решили экономить

Lenta.ru07:52

Покупки, кредиты и вклады

ВЦИОМ02:59

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

Вести.Ru04:33

ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tv04:16

Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

Росбалт05:21

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUM02:51
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Силовики задержали министра транспорта Карелии

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«Спартак» на сборе в Сочи сыграет с «Араратом»

В ходе третьего зимнего сбора «Спартак» проведет один товарищеский матч. Достигнута договоренность о встрече с армянским «Араратом».
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Представлена первая машина Формулы-1 2020 года. Затишье нарушил «Хаас»

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Чемпионат 10:25
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Футбол

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Футбольный клуб "Ахмат" провел заключительный контрольный матч на втором сборе.
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Политика

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Во время визита в Череповец Владимир Путин якобы случайно остановил кортеж ради встречи с замерзающими людьми, которые ждали его на улице.
Daily 01:50
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

РИА Новости 10:03
Авто

Renault Duster второго поколения выходит на новый рынок

Как пишет «Авторевю», в скором времени кроссовер Renault Duster второго поколения появится в продаже на территории Южной Америки.
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URA.Ru вчера в 10:01
Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23

Власти турецкой провинции Ван сообщили, что в результате схода лавины в районе Бахчесарай погибли 23 человека.
Аргументы и Факты вчера в 08:39
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Саракиб

Подразделения армии Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб, бывший форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), боевики из города бежали, сообщает телеканал Аль-Маядин.
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Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Общество

Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Российская газета 04:26
Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Известия 04:18
Спорт

Стала известна дата выхода Metro Exodus в Steam

Студия 4A Games объявила дату выхода постапокалиптического шутера Metro Exodus в Steam.
CyberSport.ru 10:43
Киберспорт

Dendi: «В один момент вечером Cooman сообщил, что Virtus.pro позвала его в команду»

Капитан и основатель B8 Esports Данил Dendi Ишутин рассказал, что изначально команда планировала играть квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 с Зауром Cooman Шахмурзаевым.
CyberSport.ru 10:58
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАСС 09:53
Здоровье

Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой

Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
НТВ 08:09
Происшествия

В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
ТАСС 05:05
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
РИА Новости 10:28
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
DP.RU 09:45
Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
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Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Общество

Жан-Поль Готье назвал причину «некрасивости» русских мужчин

Взгляд.ру 09:09
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметила день рождения в горах

Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
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Происшествия

Су-24 в последние секунды избежал катастрофы

В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так.
Lenta.ru 08:43
Энергетика

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса

Технический комитет ОПЕК+ (включает страны ОПЕК, Россию и другие нефтедобывающие страны) рекомендовал сократить добычу нефти на 600 000 барр. в сутки до июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.
Ведомости 07:43
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