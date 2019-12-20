Политика

РИА НовостиРИА НовостиВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
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ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

РИА Новости11:14

ВЦИОМ оценил рейтинги Путина после ежегодной пресс-конференции

РБК10:34

Рейтинг Путина вырос после пресс-конференции по сравнению с предыдущей неделей

Газета.Ru09:52

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

REGNUM10:05

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции

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Показатель одобрения деятельности Путина россиянами вырос

Lenta.ru10:08

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента РФ вырос до 64%

ТАСС09:45
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Роскачество назвало лучшие игристые вина

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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
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Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Газета.Ru 16:21
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие

Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

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Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
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Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
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Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

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Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
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Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков

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