Политика

REGNUMREGNUMРейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки. Общение президента России с журналистами продлилось более четырёх часов и стало одним из самых продолжительных.
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ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

РИА Новости11:14

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции

Российская газета09:58

Показатель одобрения деятельности Путина россиянами вырос

Lenta.ru10:08

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

REGNUM10:05

ВЦИОМ оценил рейтинги Путина после ежегодной пресс-конференции

РБК10:34

Рейтинг Путина вырос после пресс-конференции по сравнению с предыдущей неделей

Газета.Ru09:52

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента РФ вырос до 64%

ТАСС09:45
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире

САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
РИА Новости 16 декабря в 19:09
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru 11:32
Общество

Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета

РИА Новости 10:17
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой

Gazeta.SPb вчера в 08:37
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН 05:01
Футбол

Французский футболист Ле Таллек не сможет выступать за сборную России

Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России.
News.ru вчера в 11:33
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Политика

Европейцев лишат собственности в США из-за «Северного потока-2»

В Вашингтоне предупредили, что готовы запретить Allseas пользоваться собственностью компании в США, в том числе штаб-квартирой в Хьюстоне, проводить любые расчеты в долларах, сотрудничать с американскими компаниями и вообще присутствовать на американском рынке, а руководителей европейской компании лишат возможности приезжать в США.
Утро.ru вчера в 01:26
Космос

NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Ведомости 11:13
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК 08:05
Политика

Британский парламент поддержал соглашение по Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
REGNUM 10:58
Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году

Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
News.ru вчера в 08:59
Политика

Россия согласилась вернуть долг Украине

О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 05:13
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Общество

Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Lenta.ru 09:47
Общество

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Происшествия

Станции московского метро проверяют после анонимных угроз

Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 10:47
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскритиковал Наталью Фриске

В сети ходят слухи о возвращении на эстраду Натальи Фриске. Иосиф Пригожин прокомментировал данные сплетни и сказал, что это просто смешно.
Instanews Media 07:00
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 10:38
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
Гаджеты

Появились первые изображения нового iPhone SE 2

В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Газета.Ru 01:07
Гаджеты

EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor

Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Вести.Хайтек вчера в 12:35
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Футбол

Футболист сборной Украины провалил допинг-тест

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
РБК 11:35
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru вчера в 05:47
Политика

Зеленский послушал Путина и захотел американских денег на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский послушал президента России Владимира Путина и захотел американских денег.
Lenta.ru 12:43
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Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
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