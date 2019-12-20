Политика

РИА НовостиРИА НовостиВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
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ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

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