Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВЦИОМ узнал, как россияне оценивают обстановку в России и в мире

По мнению 40% участников опроса, в России обстановка положительная, 51% считают ее отрицательной. При этом ситуацию в своем населенном пункте каждый второй россиянин оценивает позитивно (50%), 43% наших соотечественников считают ее негативной. Собственное положение устраивает 69% наших сограждан.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Что происходит? Ситуация в мире, стране, семье

МОСКВА, 09 апреля 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные кризисного мониторинга ВЦИОМ о восприятии россиянами ситуации в стране, мире, их городе и в их жизни.
ВЦИОМ06:14

Подробнее о событии

ВЦИОМ назвал долю положительно оценивших свою жизненную ситуацию россиян

РБК05:07

ВЦИОМ: 69 процентов опрошенных назвали ситуацию в своей жизни хорошей

Вести.Ru04:35

ВЦИОМ: Почти 70% россиян довольны ситуацией в своей жизни

Ведомости03:25

Россияне оценили свою жизнь и обстановку в мире

Lenta.ru03:38

ВЦИОМ: 69% россиян положительно оценивают ситуацию конкретно в своей жизни

Газета.Ru03:32

ВЦИОМ: Лишь 20% россиян считают нынешнюю ситуацию в мире «хорошей». В России вдвое лучше

Фонтанка.Ру04:05

ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценивают свою жизненную ситуацию

ТАСС03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия 08:47
Армия и оружие

Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»

В опубликованном материале описана военная техника, которая имеется в распоряжении Киева и может быть использована для нападения на полуостров, а также обсуждаются ее боевые возможности.
Военное дело 01:14
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:28
Политика

В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Москва, 9 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:41
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Общество

Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ

Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
BFM.ru 08:18
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 06:19
Здоровье

В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом

В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 07:52
Армия и оружие

Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Газета.Ru 04:27
Происшествия

Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 07:38
Общество

Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Daily Storm 07 апреля в 13:07
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
Известия вчера в 12:12
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
РБК Уфа 03:40
Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 08:00
Армия и оружие

В России заявили о создании США «абсолютного оружия»

Рамблер 03:37
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт вчера в 17:59
Армия и оружие

Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации

В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Общество

Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице

Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Вечерняя Москва 08:47
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Российская газета 06:50
Политика

МИД Украины: Киев продолжит обвинять РФ в крушении рейса MH17

Россия отрицает эту версию, утверждая, что ракету запустили из района села Зарощенское, которое на тот момент контролировали вооружённые формирования Украины.
REGNUM 06:44
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука вчера в 12:38
Экономика

Список системообразующих предприятий утвердили в Иркутской области

Перечень из 100 региональных компаний сформировали из предприятий, которые обеспечивают наибольший вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области, в том числе по уровню объемов промышленного производства, выполненным работам, оказанным услугам, налоговым отчислениям в бюджет Приангарья, численности занятых.
Weacom.ru 04:29
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное