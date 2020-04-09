МОСКВА, 09 апреля 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные кризисного мониторинга ВЦИОМ о восприятии россиянами ситуации в стране, мире, их городе и в их жизни.

с чего всё началось

По мнению 40% участников опроса, в России обстановка положительная, 51% считают ее отрицательной. При этом ситуацию в своем населенном пункте каждый второй россиянин оценивает позитивно (50%), 43% наших соотечественников считают ее негативной. Собственное положение устраивает 69% наших сограждан.

ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают обстановку в России и в мире

Армия и оружие Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма» В опубликованном материале описана военная техника, которая имеется в распоряжении Киева и может быть использована для нападения на полуостров, а также обсуждаются ее боевые возможности.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Политика Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.

Здоровье В России начали лечить коронавирус новым способом В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Энергетика Россия может согласиться на сокращение добычи нефти Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

Общество Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Происшествия Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.

Общество Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.

Общество У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».

Наука В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.

Общество Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.