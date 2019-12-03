Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортКаждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020

Более половины респондентов знают, что Россия прошла в финальную часть Евро-2020 - 54%. О том, что в Санкт-Петербурге планируется проведение матчей финального турнира чемпионата Европы, знает 44% россиян.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел
 исследование народного мнения по поводу чемпионата Европы-2020, который стартует 12 июня следующего года.
Sport24.ru04:36

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ВЦИОМ: 10 процентов россиян считают, что Россия может выиграть Евро-2020

Матч ТВ04:39

Каждый десятый россиянин считает, что Россия может выиграть Евро-2020

Sport24.ru04:36

Треть россиян собирается следить за ходом Евро-2020

Газета.Ruвчера в 21:18

Российские болельщики с оптимизмом смотрят на перспективы сборной на Евро-2020

Вести.Ruвчера в 22:24

Названо число россиян, уверенных в победе сборной на Евро-2020

ТК Звездавчера в 19:36

Названо количество россиян, верящих в победу страны на Евро-2020

Вечерняя Москвавчера в 19:29

Россияне рассказали, кого они хотят поддержать на Евро-2020

РИА Новостивчера в 19:31
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Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Россия – Культура 01 декабря в 12:15
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Политика

Зеленский созвал СНБО перед встречей лидеров «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
ФАН 04:43
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru вчера в 05:45
Общество

Принят закон о введении электронных трудовых книжек

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Российская газета 05:38
Армия и оружие

Минобороны РФ заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

РЕН ТВ 01 декабря в 20:31
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

ФБР прислало Шумеру ответное письмо, в котором заявило: все разработанные в России мобильные приложения действительно могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
РИА Новости 05:10
Происшествия

Ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

Интерфакс 02:46
Политика

В Кремле заявили, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете

Россия не собирается ни от кого отгораживаться в интернете, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закон о предустановке российского софта на гаджеты.
RT на русском 05:11
Происшествия

Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлели момент обрушения моста в Оренбурге, произошедшего вечером в минувший понедельник, 2 декабря.
Вести.Ru 04:14
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Wday.ru 00:26
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Политика

Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
RT на русском 01:56
Происшествия

Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Газета.Ru 05:04
Политика

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
РИА Новости 03:32
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Музыка

Apple основала собственную музыкальную премию

Реальное время 05:21
Футбол

Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
РИА Новости 05:36
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия вчера в 07:21
Политика

Иран хочет взыскать с США $130 млрд за беспорядки в стране

Иранские власти хотят взыскать с США 130 млрд долларов за причастность к беспорядкам и прочий урон стране.
ТАСС 04:48
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru вчера в 09:57
Происшествия

10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области

В городе Перевоз скончался закопавшийся в сугробе 10-летний мальчик.
REGNUM 05:42
Происшествия

Заочно арестован новый фигурант «московского дела»

Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия

Пассажирский автобус перевернулся в Воронежской области

В Богучарском районе Воронежской области перевернулся пассажирский автобус.
ТК Звезда 05:37
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия вчера в 09:45
Кино

Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
ИнфоСМИ 04:10
Кино

Marvel представила первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

В Сети был опубликован первый трейлер фильма Marvel "Чёрная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Discover24 05:05
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