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В Центробанке сравнили ситуацию в России с переменами 1990-х годов

Россия оказалась в области перемен, которые с точки зрения масштабов изменений не видела с 1990-х годов, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
РБК
Нынешнюю экономическую ситуацию в России по масштабам можно сравнить с переменами 90-х годов.
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Кирилл Тремасов пояснил, что новые условия характеризуются ограничениями на движение денег, трансформацией экономики в ответ на санкционные ограничения, повышенной неопределённостью внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов.
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По оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го.
РБК

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