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В Crocus Group заявили о потере 30% якорных арендаторов «Крокус Сити Молл» и Vegas

Торговый центр «Крокус Сити Молл» и сеть ТРЦ Vegas лишились 30% якорных арендаторов, в числе которых H&M, бренды Inditex и Adidas, заявил в интервью РБК первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.
Ведомости
Замена крупных арендаторов на другие компании невозможна, считает Агаларов.
Ведомости
В марте 2022 года в России свои операции временно прекратили многие зарубежные продавцы одежды и обуви, в частности H&M Group, Inditex, LVMH.
Говорит Москва
Crocus Group специализируется на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости.
Говорит Москва

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В Crocus Group заявили о потере 30% якорных арендаторов «Крокус Сити Молл» и Vegas
Ведомости06:40
Торговые центры «обесточены»: «Вегас» потерял 30% трафика
Моллы.Ru06:40
В России упала посещаемость торговых центров
Первый Севастопольский05:56
Эмин Агаларов рассказал об «обесточенных» и «обезличенных» торговых центрах
Говорит Москва05:55
Агаларов: «Крокус Сити Молл» и комплексы Vegas потеряли 30% трафика
Коммерсантъ05:53
Агаларов рассказал об «обесточенных» и «обезличенных» торговых центрах
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