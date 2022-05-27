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В ДНР допустили применение смертной казни против наемников из Великобритании и Марокко

В отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко могут применить смертную казнь.
РБК
Теперь всем грозит смертная казнь, о чем заявил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генпрокуратуры республики Виктор Гаврилов.
Московский Комсомолец
Речь идет о гражданах Великобритании Шоне Пиннере и Эндрю Хилле, а также марокканце Саадуне Брагиме.
Lenta.ru
«Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым, с учетом военного времени, может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — заявил Гаврилов.
Lenta.ru

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В ДНР допустили применение смертной казни против наемников из Великобритании и Марокко
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