Армия и оружие
ИзвестияВДВ РФ перевооружат на новую систему связи
В 2021 году начнется перевооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ на новую систему связи и управления. Об этом сообщили в субботу, 4 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи и управления начнется в 2021 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.РИА Новостивчера в 22:04
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Перевооружение ВДВ РФ на новую систему связи и управления стартует в 2021 году
ТК Звездавчера в 22:32
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