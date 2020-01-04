Армия и оружие

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В 2021 году начнется перевооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ на новую систему связи и управления. Об этом сообщили в субботу, 4 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает «РИА Новости».
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Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи и управления начнется в 2021 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новостивчера в 22:04

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ВДВ переведут на новую систему связи в 2021 году

Телеканал 360°01:14

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новостивчера в 22:04

Минобороны анонсировало сроки начала перевооружения ВДВ в России

Газета.Ruвчера в 22:31

Перевооружение ВДВ на новую систему связи начнётся в 2021 году

RT на русскомвчера в 22:32

Перевооружение ВДВ РФ на новую систему связи и управления стартует в 2021 году

ТК Звездавчера в 22:32

ВДВ РФ перевооружат на новую систему связи

Известиявчера в 22:36

ВДВ начнут перевооружение на систему связи нового поколения в 2021 году

ТАССвчера в 22:03
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Происшествия

Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи

RT на русском вчера в 20:33
Космос

Навигационный спутник Глонасс-М ввели в строй раньше плана

Запущенный на орбиту 11 декабря спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше плана.
Журналистская правда вчера в 06:35
Спорт

Брянский лыжник Большунов сразится за победу на «Тур де Ски»

Сегодня, 4 января, станет решающим днем для брянского лыжника Александра Большунова.
БрянскToday 03:12
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Армия и оружие

Коалиция во главе с США снижает интенсивность операций в Ираке

Эхо Москвы 05:30
Экономика

Больше всего кредитов выплачивают молодые заемщики

Как поясняют в "Эквифаксе", в последние годы банки столкнулись с нехваткой новых заемщиков и обратили внимание на молодежь, с которой ранее мало работали из-за повышенных рисков.
Российская газета вчера в 09:22
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Технологии

EA банит игроков в BattleField V, если те играют на Linux

Сообщается, что игроков, которые «сидят» на Linux, банит Electronic Arts.
Игромания.ру 03:22
Спорт

Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Вести.Ru 04:46
Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны.
ТАСС вчера в 21:33
Культура

Омский русский народный хор исполнил песню из сериала Ведьмак

Песня из недавно вышедшего фентезийного сериала "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" стала одним из главных мемов Интернета.
Ревизор.ру 03:59
Спорт

WADA определило размер взноса для России на 2020 год

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
РИА Новости 04:33
Общество

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

Газета.Ru 05:18
Армия и оружие

Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году

«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
RT на русском 04:54
Футбол

23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП

Евро-футбол.ру вчера в 13:57
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
Московский Комсомолец 02 января в 10:50
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Экономика

Россия перестала поставлять нефть в Беларусь

В конце декабря Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в 2020 году намерена закупить у России около 22 млрд кубометров газа и примерно 24 – 25 млн тонн нефти.
Live24 01:57
Кино

«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей

Последние две художественные ленты заработали более 2 млрд руб.
Ведомости 01:22
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
РИА Новости 03:07
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Культура

Смолянин борется за победу в вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020»

Участником Всероссийского конкурса "Новая Звезда 2020", который транслируют на телевизионном канале, стал выпускник Смоленского педагогического колледжа Артур Козловский.
SmolDaily 04:46
Футбол

«Эспаньол» — «Барселона»: букмекеры отдают предпочтение гостям

Игра пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и начнется в 23:00. «РБ» узнал о котировках букмекеров на предстоящую встречу.
Bookmaker-ratings.ru 04:25
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Российская газета 05:32
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru вчера в 20:58
Хоккей

Овечкин набрал 40-е очко в сезоне

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).
Российская газета вчера в 23:48
Гаджеты

Apple готовит сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

Ferra 02 января в 10:47
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Армия и оружие

Джабаров прокомментировал убийство Сулеймани

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе.
Парламентская газета вчера в 05:23
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