Десантирование было выполнено с высоты в 10 км с самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа, говорится в сообщении Минобороны.

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

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