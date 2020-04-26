Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Десантирование было выполнено с высоты в 10 км с самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа, говорится в сообщении Минобороны.
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Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
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Вспышку коронавируса на американском авианосце признали аномальной

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С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
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Здоровье

В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

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Политика

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Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

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Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
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Врачи рассказали об опасности чая во время пандемии коронавируса

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