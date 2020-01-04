Армия и оружие

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В 2021 году начнется перевооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ на новую систему связи и управления. Об этом сообщили в субботу, 4 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи и управления начнется в 2021 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новостивчера в 22:04

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Перевооружение ВДВ РФ на новую систему связи и управления стартует в 2021 году

ТК Звездавчера в 22:32

ВДВ РФ перевооружат на новую систему связи

Известиявчера в 22:36

Минобороны анонсировало сроки начала перевооружения ВДВ в России

Газета.Ruвчера в 22:31

Перевооружение ВДВ на новую систему связи начнётся в 2021 году

RT на русскомвчера в 22:32

ВДВ переведут на новую систему связи в 2021 году

Телеканал 360°01:14

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новостивчера в 22:04

ВДВ начнут перевооружение на систему связи нового поколения в 2021 году

ТАССвчера в 22:03
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Microsoft прекращает поддержку Windows 7

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Газета.Ru вчера в 20:58
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При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

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Коммерсантъ 02:01
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Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
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США предостерегли Ирак от вывода американских войск

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Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

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Газета.Ru 03:42
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Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

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Ибрагимович забил в первом же матче после возвращения в «Милан»

Форвард Златан Ибрагимович отличился в первом же поединке после возвращения в «Милан». Швед поразил ворота «Роденсе» в товарищеской встрече.
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Названы главные космические проекты 2020 года

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Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru вчера в 18:46
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Белорусские НПЗ сообщают об отсутствии контрактов на поставку нефти из России и прекращении поставок сырья с 1 января.
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Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

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Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

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На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

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В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

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Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо

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На Кубани модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту

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«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

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Армия и оружие

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WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
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Сульшер: «Ван Перси не имеет права критиковать мой тренерский стиль»

Сульшер в ответ заявил, что Ван Перси не имеет права критиковать его поведение.
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Армия и оружие

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На протяжении всего творческого пути Анастасия Волочкова часто сталкивается с трудностями и критикой.
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