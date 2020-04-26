Армия и оружие
RT на русскомВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолётов Ил-76 с высоты 10 тыс. метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца-Иосифа», — приводит РИА Новости сообщение.
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине перевалило за 8 тысяч
На Украине зафиксировали уже 8 тысяч 125 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Украина.ру вчера в 03:12
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва вчера в 11:53
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Экономика
Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Футбол
СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами
Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.
RT на русском вчера в 13:39
Политика
Совфед объяснил запрет Запада на просьбы помощи от Европы к России
Заявление собеседника агентства касалось высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее рассказал журналистам, что «небольшие» страны НАТО и Евросоюза хотят, но не могут попросить помощи у России, чтобы побороть эпидемию COVID-19, так как им запрещают это сделать более мощные государства Запада.
Известия вчера в 17:31
Армия и оружие
США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные
Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник, который успешно был выведен на космическую орбиту, 22 апреля.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками
"Самолет с российскими моряками прибыл из Лас-Пальмаса в Калининградский аэропорт Храброво", - сказал представитель штаба.
ТАСС вчера в 16:15
Здоровье
В Златоусте число заразившихся коронавирусом выросло до 137
Златоуст, Челябинская область, 26 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В Златоусте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 37 человек.
REGNUM 03:44
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Космос
Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны
ИА Красная Весна 23 апреля в 17:07
Политика
Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 17:48
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Общество
В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
Общество
В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом
В Саратовской области число лабораторно установленных случаев заболевания коронавирусом достигло 305.
Российская газета 02:53
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Общество
В Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков
В конце апреля 2020 в Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков. Разработали алгоритм для получения.
КП - Волгоград вчера в 19:04
Политика
Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild выступил с критикой стремления европейских стран, как можно скорее открыть границы для туристов, предупредив, что подобные действия ведут к неприемлемым рискам.
РИА Новости 02:46
Политика
Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха.
РИА Новости вчера в 11:04
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Происшествия
В Тамбовской области выявлено еще 56 случаев коронавируса
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 399 человек, сообщили 26 апреля в оперативном штабе региона.
Kursk.com 03:34
Общество
Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году
Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:34