Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолётов Ил-76 с высоты 10 тыс. метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца-Иосифа», — приводит РИА Новости сообщение.
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Российские десантники прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км

РБК03:10

Российские десантники первыми в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км

РИА Новости03:07

Российские десантники впервые в мире прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км

ТАСС01:31

Экипажи самолётов Ил-76 отработали посадку на острове в Арктике

RT на русском03:25

Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 км в Арктике

Известия01:57

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru01:50

Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике

Lenta.ru02:40
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине перевалило за 8 тысяч

На Украине зафиксировали уже 8 тысяч 125 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Украина.ру вчера в 03:12
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Религия

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
10
Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Говорит Москва вчера в 11:53
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
409
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
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Экономика

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
2,1K
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
62
Футбол

СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами

Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.
RT на русском вчера в 13:39
Политика

Совфед объяснил запрет Запада на просьбы помощи от Европы к России

Заявление собеседника агентства касалось высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее рассказал журналистам, что «небольшие» страны НАТО и Евросоюза хотят, но не могут попросить помощи у России, чтобы побороть эпидемию COVID-19, так как им запрещают это сделать более мощные государства Запада.
Известия вчера в 17:31
6
Армия и оружие

США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные

Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник, который успешно был выведен на космическую орбиту, 22 апреля.
Коммерсантъ вчера в 20:59
5
Общество

В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками

"Самолет с российскими моряками прибыл из Лас-Пальмаса в Калининградский аэропорт Храброво", - сказал представитель штаба.
ТАСС вчера в 16:15
5
Здоровье

В Златоусте число заразившихся коронавирусом выросло до 137

Златоуст, Челябинская область, 26 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В Златоусте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 37 человек.
REGNUM 03:44
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
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Космос

Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны

ИА Красная Весна 23 апреля в 17:07
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Политика

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru вчера в 17:48
239
Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
97
Общество

В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом

Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
6
Общество

В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом

В Саратовской области число лабораторно установленных случаев заболевания коронавирусом достигло 305.
Российская газета 02:53
177
Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
852
Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
439
Общество

В Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков

В конце апреля 2020 в Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков. Разработали алгоритм для получения.
КП - Волгоград вчера в 19:04
97
Политика

Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild выступил с критикой стремления европейских стран, как можно скорее открыть границы для туристов, предупредив, что подобные действия ведут к неприемлемым рискам.
РИА Новости 02:46
Политика

Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха.
РИА Новости вчера в 11:04
676
Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
90
Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
4,3K
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
366
Происшествия

В Тамбовской области выявлено еще 56 случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 399 человек, сообщили 26 апреля в оперативном штабе региона.
Kursk.com 03:34
30
Общество

Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году

Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:34
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Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров
Российский политик
Российский государственный и военный деятель. Заместитель Министра обороны Российской Федерации с 8 июля 2019 года. Генерал-лейтенант. Герой Российской Федерации. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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