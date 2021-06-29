Не гарантирует 100% защиту, но спасает жизнь: эпидемиолог рассказал о пользе вакцинации

Ни одна вакцина в мире не защищает от заболевания на 100%, однако она может спасти жизнь, потому что болезнь будет протекать в легком виде и вирус не сможет мутировать.