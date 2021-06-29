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В ЕБРР предупредили об опасности «дельты» для экономик стран с низкой вакцинацией

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что штамм коронавируса "дельта плюс" (также известный как индийский штамм) может вызвать новую волну локдаунов по всему миру.В источнике

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В ЕБРР предупредили об опасности «дельты» для экономик стран с низкой вакцинацией

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В ЕБРР предупредили об опасности «дельта-коронавируса» для экономик стран с низкой вакцинацией

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