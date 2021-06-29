В ЕБРР предупредили об опасности «дельты» для экономик стран с низкой вакцинацией
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что штамм коронавируса "дельта плюс" (также известный как индийский штамм) может вызвать новую волну локдаунов по всему миру.В источнике
Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов сообщил, что у российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, 30 июня состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.