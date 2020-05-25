Об инвесторе для ЦСКА, "Стрелке" и необходимости копить на пенсию О поддержке бизнеса, пользе кризиса и мастерстве госуправления О неэффективности удаленки и возвращении в офис О поправках в Конституцию, слепом трасте и защите личной жизни — Два года назад ВЭБ балансировал на грани выживания и требовал финансового оздоровления.

с чего всё началось

ВЭБ.РФ не исключает, что в качестве антикризисной меры может войти в состав предприятий, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации на фоне кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Об этом сказал глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК.

ВЭБ.РФ может войти в капитал ряда российских предприятий

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