Экономика
Будущее России. Национальные проектыВЭБ.РФ может войти в капитал ряда российских предприятий
ВЭБ.РФ не исключает, что в качестве антикризисной меры может войти в состав предприятий, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации на фоне кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Об этом сказал глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК.
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Об инвесторе для ЦСКА, "Стрелке" и необходимости копить на пенсию О поддержке бизнеса, пользе кризиса и мастерстве госуправления О неэффективности удаленки и возвращении в офис О поправках в Конституцию, слепом трасте и защите личной жизни — Два года назад ВЭБ балансировал на грани выживания и требовал финансового оздоровления.РБК00:00
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Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения
Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником
О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru 22 мая в 10:38
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Армия и оружие
Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников
Свыше 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции.
Газета.Ru 04:40
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Здоровье
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Известия вчера в 19:16
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Экономика
Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ
Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт 04:30
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Политика
Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Piter.tv 05:24
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Финансы
Первый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок
Аукцион прямого РЕПО на срок 28 дней не состоялся в связи с отсутствием заявок, сообщил в понедельник ЦБ РФ.
Интерфакс 05:04
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
BFM.ru вчера в 08:52
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Здоровье
Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru вчера в 15:11
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35