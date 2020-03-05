Общество

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация. Торги состоялись 4 марта, акции были проданы за 268,7 млн гривен ($10,8 млн).
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Украина проиграла России в суде Стокгольма и отказалась подчиниться

Lenta.ru04:19

ВЭБ.РФ заявил о незаконной продаже своей «дочки» на Украине

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ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом из-за потери своей «дочки»

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ТАСС02:31

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

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Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
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В Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ задержан гражданин Афганистана.
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Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах

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В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
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В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
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Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
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В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
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Гаджеты

Apple предупредила службы техподдержки о нехватке iPhone для замены

Корпорация Apple предупредила сервисные центры о том, что в ближайшее время будет наблюдаться дефицит iPhone для замены неработающих гаджетов.
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Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
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Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
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Политика

Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
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Политика

Путин рассказал историю создания «Искандеров»

В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер».
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Политика

Эрдоган с турецкой делегацией вылетел в Москву

В Москву вылетела делегация во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта, сообщила турецкое агентство Anadolu.
Красная весна 04:28
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
РИА Новости 03:43
Футбол

Футболисты «Шахтера» разгромили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины

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На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора

После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
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Происшествия

Тело «торговца наркотиками» Федорова с рельс убрал помощник машиниста

Как известно, вечером 26 декабря 2019 года на железнодорожных путях в районе ул. 15-й Рабочей было найдено обезглавленное тело 25-летнего омича.
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Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

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Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
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Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:27
Футбол

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
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Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала чушью заявления о том, что наблюдение на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию будут осуществлять только общественные палаты, партии также смогут принять участие.
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Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.
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