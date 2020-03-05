Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация. Торги состоялись 4 марта, акции были проданы за 268,7 млн гривен ($10,8 млн).

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

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