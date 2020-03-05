Общество
ВедомостиВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация. Торги состоялись 4 марта, акции были проданы за 268,7 млн гривен ($10,8 млн).
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Общество
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Здоровье
Вернувшихся из Южной Кореи мать и ребенка проверят на коронавирус в Якутске
По имеющимся данным, мать ребенка обратилась к врачам детской городской больницы в Якутске.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
По информации журналиста, к вечеру состояние Елены ухудшилось, ее на "скорой" увезли в центральную больницу Горьковского района, оттуда по неизвестной причине отправили в другую больницу, за 40 километров в Калачинском районе.
Транспорт
«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
Общество
В Калифорнии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации
В американском штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового типа коронавируса.
Армия и оружие
МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Политика
Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Культура
Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко
Кино
Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»
Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter первые фотографии того, как будет выглядеть «бэтмобиль» в новом фильме о приключениях супергероя.
Армия и оружие
В Китае обратили внимание на «скрытые карты» ПВО России
Кино
Вышел первый русскоязычный трейлер сериала о финансистах «Дьяволы»
Стриминговый сервис «Амедиатека» показал первый русскоязычный трейлер сериала «Дьяволы».
Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Общество
Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса
По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Биатлон
В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова
Требуемые подтверждения подлинности подписей бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова поступили в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили 4 марта в пресс-службе Международного Олимпийского комитета (МОК).
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
Авто
Презентован Renault Duster новой генерации
Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, добрался до Южной Америки.
Авто
Названы самые популярные грузовики у юрлиц в России
Рейтинг самых продаваемых юридическим лицам России грузовых транспортных средств (без учета легких коммерческих автомобилей) составили специалисты агентства «Автостат».
Общество
Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 5 марта правила ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России.
Здоровье
В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса
В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Шоу-бизнес
СМИ выясняют местонахождение Заворотнюк
Актриса может находиться в своей московской квартире Поклонники Анастасии Заворотнюк уже не первый месяц гадают, где же сейчас находится их любимица и как ее здоровье.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный
Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно пройти домашний карантин.