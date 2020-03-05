Общество
ВедомостиВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация. Торги состоялись 4 марта, акции были проданы за 268,7 млн гривен ($10,8 млн).
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Общество
В России подтвердился новый случай заболевания коронавирусом
До нового случая сообщалось о шести заражениях коронавирусом в России.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о желании покинуть Россию
Происшествия
Мэр Екатеринбурга возмутился работой муниципального транспорта
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании совета общественной безопасности провел жесткий разговор с руководством муниципального предприятия «Гортранс».
Происшествия
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье Минину
Мещанский суд Москвы приговорил к 270 тыс. рублей штрафа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, решением которого был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов.
Здоровье
На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия
На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС.
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, популярная американская певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Общество
Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты
Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
Общество
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России
С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
Политика
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Происшествия
В Крыму организатор ячейки «свидетелей Иеговы» получил тюремный срок
Джанкойский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя города Джанкоя за организацию деятельности религиозной организации "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Футбол
«Локомотив» объявил о сотрудничестве с компанией Adidas
Гендиректор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил о подписании контракта с немецкой компанией Adidas.
Общество
В ПФР начнут уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
В пресс-службе Минтруда рассказали, что ПФР с 2021 года начнет уведомлять людей о размере их будущей пенсии.
Транспорт
«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
Происшествия
Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Политика
Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии
«Игорь Стрелков и Мария Бутина зарегистрировались для участия в учредительном съезде партии»,— заявил господин Шевяков.
Политика
Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.
Культура
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Армия и оружие
Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию
В Сирию отправился пятый за неделю корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные источники.