Общество

РБКРБКВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.
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Украина проиграла России в суде Стокгольма и отказалась подчиниться

Lenta.ru04:19

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

РБК03:49

В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

ТАСС02:31

ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом из-за потери своей «дочки»

Интерфакс02:44

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

RT на русском02:36

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Ведомости02:57

ВЭБ.РФ заявил о незаконной продаже своей «дочки» на Украине

Коммерсантъ02:31
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Общество

В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом

В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Новая газета 04:48
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Футбол

«Локомотив» объявил о сотрудничестве с компанией Adidas

Гендиректор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил о подписании контракта с немецкой компанией Adidas.
ProstoProSport 05:26
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Российская газета 06:27
Биатлон

Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU

RT на русском 06:15
Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Ведомости 04:17
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Газета.Ru 07:17
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
КМВ Новости 02:08
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована звезда «Девчат» Инна Макарова

Легендарная советская, российская актриса Инна Макарова, Надя из культовой лирической комедии "Девчата", госпитализирована в одну из московских больниц.
Российская газета вчера в 11:09
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Политика

Владимир Путин раскрыл доклад ФСБ по коронавирусу

Владимир Путин раскрыл доклад ФСБ по коронавирусу.
Деловое.ТВ вчера в 05:55
Единоборства

Мэйуэзер потребовал $600 млн за бои с Макгрегором и Нурмагомедовым

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что готов провести реванш с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за гонорар в размере 600 миллионов долларов.
РИА Новости 06:58
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Футбол

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Вести.Ru вчера в 23:17
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Общество

В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
RT на русском 07:23
Авто

Новый Toyota RAV4 появился в каршеринге «Яндекс.Драйв»

Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения появился в каршеринге «Яндекс.Драйв» в Москве.
Автоновости дня вчера в 11:28
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В число отклоненных попала большая часть поправок от КПРФ и "Справедливой России", в том числе: введение единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей; разрешение России принимать на себя полномочия других государств; разрешение Совету Федерации временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 13:24
Происшествия

В России «заминировали» четвертый самолет за день

В экстренные службы поступило четвертое за сутки анонимное сообщение о заложенном в пассажирском самолете взрывном устройстве.
BFM.ru 07:12
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Общество

ФБК оштрафовали на полмиллиона за отсутствие маркировки иноагента

Фонд оппозиционера Алексея Навального был оштрафован на 500 тыс. рублей Симоновским судом Москвы.
Деловое.ТВ 06:02
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Общество

Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина

Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
RT на русском 06:13
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста вчера в 12:38
Единоборства

Александр Емельяненко: «На зоне я был блатным»

Публикация от Александр Емельяненко (@ alexemelyanenko) 5 Мар 2020 в 2:32 PST Александр Емельяненко летом проведет бой против Владимира Минеева по правилам бокса Емельяненко и Кадыров принесли извинения Канделаки: "Мы на 8 марта цветы даже отправим тебе"
Sports.ru 06:25
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