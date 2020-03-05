Общество
ВедомостиВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация. Торги состоялись 4 марта, акции были проданы за 268,7 млн гривен ($10,8 млн).
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Политика
Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза
Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
Армия и оружие
Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату России
«Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра», — сказано в заявлении.
Футбол
Черчесов: хотим сыграть в Волгограде и Екатеринбурге в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу может провести матчи Лиги наций в Волгограде и Екатеринбурге, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Общество
«ЛУКОЙЛ» может обновить совет директоров
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" впервые не включил в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Валерия Грайфера, следует из материалов компании.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору России и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, сообщает РБК.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Происшествия
Экс-киберспортсменку и блогера осудили на 116 лет за мошенничество
Бывшую бразильскую киберспортсменку, а ныне блогера и инфлюэнсера Шайен "shAy" Викторио приговорили к 116 годами лишения свободы.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассекретил имя второй дочки от Анастасии Костенко
5 февраля футболист Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз. Его третья супруга Анастасия Костенко родила их вторую общую дочь.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова стала ведущей Премии МУЗ-ТВ 2020
Несколько минут назад стало известно, что Ольга Бузова стала ведущей Премии МУЗ-ТВ 2020.
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Авто
Российский авторынок в феврале снизился на 2%
Лидерство на авторынке России удерживает отечественный АВТОВАЗ, который по итогам прошлого месяца реализовал 25 002 автомобиля LADA (-7%).
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье
Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Политика
Путин поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном
Карантинный фитосанитарный контроль продукции будет усилен на границе России с Казахстаном.
Экономика
FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб
Транспортная группа FESCO продала за 3,8 млрд руб. банку ВТБ оператора «Транс-Грейн», управляющего зерновозами компании.
Политика
Владимир Путин приедет в Ивановскую область
Президент РФ Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Ивановскую область 6 марта, сообщила пресс-служба Кремля.
Интернет
Twitter запустил аналог stories в Instagram
В сети микроблогов Twitter тестируют функцию, которая напоминает stories в Instagram.
Политика
Эрдоган заявил о большом значении встречи с Путиным по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе имеет большое значение для региона.
Наука
Выявлен более агрессивный подтип коронавируса
Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Политика
Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя
Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».