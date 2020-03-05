Общество

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация. Торги состоялись 4 марта, акции были проданы за 268,7 млн гривен ($10,8 млн).
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ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом из-за потери своей «дочки»

Интерфакс02:44

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

РБК03:49

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Ведомости02:57

Закон не писан

РИА Новости08:23

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

RT на русском02:36

В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

ТАСС02:31

ВЭБ.РФ заявил о незаконной продаже своей «дочки» на Украине

Коммерсантъ02:31
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Энергетика

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

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РБК 07:24
Общество

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Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
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Общество

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

Вести.Ru 07:42
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
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Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза

Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
РИА Новости 05:13
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста вчера в 12:38
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
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Общество

Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату России

«Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра», — сказано в заявлении.
RT на русском 07:27
Футбол

Черчесов: хотим сыграть в Волгограде и Екатеринбурге в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу может провести матчи Лиги наций в Волгограде и Екатеринбурге, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
РИА Новости 03:40
Общество

«ЛУКОЙЛ» может обновить совет директоров

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" впервые не включил в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Валерия Грайфера, следует из материалов компании.
Finam.Ru 08:13
Политика

Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной

Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору России и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, сообщает РБК.
РИА Новости 08:14
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Российская газета 07:30
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Экс-киберспортсменку и блогера осудили на 116 лет за мошенничество

Бывшую бразильскую киберспортсменку, а ныне блогера и инфлюэнсера Шайен "shAy" Викторио приговорили к 116 годами лишения свободы.
Газета.Ru 07:09
Общество

В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассекретил имя второй дочки от Анастасии Костенко

5 февраля футболист Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз. Его третья супруга Анастасия Костенко родила их вторую общую дочь.
WMJ.ru 08:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова стала ведущей Премии МУЗ-ТВ 2020

Несколько минут назад стало известно, что Ольга Бузова стала ведущей Премии МУЗ-ТВ 2020.
Вокруг ТВ 03 марта в 05:30
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город 05:24
Авто

Российский авторынок в феврале снизился на 2%

Лидерство на авторынке России удерживает отечественный АВТОВАЗ, который по итогам прошлого месяца реализовал 25 002 автомобиля LADA (-7%).
Тарантас Ньюс 06:47
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье

Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Известия 05:47
Политика

Путин поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном

Карантинный фитосанитарный контроль продукции будет усилен на границе России с Казахстаном.
Говорит Москва 08:28
Экономика

FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб

Транспортная группа FESCO продала за 3,8 млрд руб. банку ВТБ оператора «Транс-Грейн», управляющего зерновозами компании.
РБК 06:44
Политика

Владимир Путин приедет в Ивановскую область

Президент РФ Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Ивановскую область 6 марта, сообщила пресс-служба Кремля.
REGNUM 07:30
Интернет

Twitter запустил аналог stories в Instagram

В сети микроблогов Twitter тестируют функцию, которая напоминает stories в Instagram.
Давыдов.Индекс 08:13
Политика

Эрдоган заявил о большом значении встречи с Путиным по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе имеет большое значение для региона.
Взгляд.ру 06:33
Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Ёлдаш вчера в 10:39
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Политика

Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя

Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Lenta.ru 08:42
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