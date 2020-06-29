Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%. В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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с чего всё началось

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.
РБКвчера в 11:10

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ВЭБ отсудил у главреда журнала «Эксперт» 751 миллион рублей

Дождьвчера в 14:39

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой ₽751 млн

Znak.comвчера в 14:14

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

РБКвчера в 11:10

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

Коммерсантъвчера в 12:16

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Ведомостивчера в 12:08

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

News.ruвчера в 11:38

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 750 миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 13:03
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Общество

Во Владимирской области выявлено более 4,3 тысячи носителей SARS-CoV-2

Во Владимирской области 29 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
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Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
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Происшествия

На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар

Ведомости 02:45
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
373
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Кино

Данила Козловский рассказал, кто сыграет Маяковского в «Караморе»

Данила Козловский поделился подробностями своего нового режиссерского проекта - восьмисерийной трилогии "Карамора".
ИА InterMedia вчера в 10:42
Кино

Опубликован первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

В интернете появился первый трейлер нового научно-фантастического сериала «Дивный новый мир».
Свободная Пресса 28 июня в 22:25
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Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
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Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали до $40,15 за баррель

По итогам торгов в пятницу контракт подешевел на $0,03 (0,07%), до $41,02 за баррель.
Аргументы и Факты вчера в 03:48
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия вчера в 05:15
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Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 28 июня в 04:10
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Происшествия

В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 298

В Северной Македонии за сутки скончалось максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии - 12 человек, общее число умерших стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным министерства здравоохранения страны.
РИА Новости вчера в 11:18
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Кино

Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
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Гаджеты

Новые iPhone могут поступить в продажу без наушников и зарядки

Компания Apple планирует продавать новые iPhone без зарядного устройства и проводных наушников в комплекте.
Телеканал 360° вчера в 22:02
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 27 июня в 11:29
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Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
13
Общество

Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду

Тайга.инфо вчера в 23:25
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
717
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Экономика

Квота на экспорт зерна в новом сезоне может не применяться

Россия может не применять квоту на экспорт зерна в новом сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с июля по июнь) при достижении отраслью определенных показателей: урожая зерновых не ниже 125 млн т при экспортном потенциале не меньше 45 млн т, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к двум компаниям-экспортерам, со ссылкой на Минсельхоз.
Ведомости вчера в 17:31
Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
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Наука

Скоростные видеокамеры раскрыли новый секрет полета змей

К спинам змей прикрепили небольшие полоски блестящего скотча, чтобы камеры могли лучше фиксировать их движения в полете.
Naked Science 02:58
Происшествия

В Приангарье трое рабочих погибли при ремонте очистных сооружений

Трое работников управляющей компании погибли во время проведения ремонтных работ на территории очистных сооружений в городе Вихоревка Иркутской области.
ТАСС 01:35
8
Общество

В Югре за сутки коронавирусом заболели 277 человек

В Югре за сутки, на 29 июня, зарегистрировано 277 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах.
Вестник вчера в 03:30
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Политика

The Guardian заявила об утрате доверия европейцев к США

В результате исследования стало понятно, что более 60% опрошенных в Германии, Франции, Испании, Дании и Португалии утратили доверие к Соединенным Штатам Америки.
ФАН вчера в 22:04
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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