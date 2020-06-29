Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%. В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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с чего всё началось

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.
РБКвчера в 11:10

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ВЭБ отсудил у главреда журнала «Эксперт» 751 миллион рублей

Дождьвчера в 14:39

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

News.ruвчера в 11:38

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Эхо Москвывчера в 13:03

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

Коммерсантъвчера в 12:16

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Ведомостивчера в 12:08

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой ₽751 млн

Znak.comвчера в 14:14

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

РБКвчера в 11:10
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Здоровье

В Прикамье подтверждено 56 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 июня, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 04:08
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Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru вчера в 10:23
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Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Наука

Выявлена опасность редактирования гена эмбрионов человека

МедиаПоток 00:54
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 28 июня в 15:32
1,8K
Общество

В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.
РИА Новости 03:31
Шоу-бизнес

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу принцессе Евгении

Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе.
Pravda.Ru 02:28
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Экономика

Начала работу 32 сессия Законодательного Собрания Иркутской области

Утром во вторник, 30 июня, под руководством спикера Александра Ведерникова начала работу 32-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области.
ИркСиб вчера в 23:11
Политика

Twitch заблокировал аккаунт Трампа за оскорбительные стримы

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitch был заблокирован. Об этом стриминговый сервис объявил в понедельник.
Политическая Экспертиза 02:57
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Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru вчера в 14:18
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
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Общество

В Европе захватывают дома россиян

«Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями», — цитирует «Газета.ru» россиянку Наталью, которая живет в Испании.
URA.Ru 03:25
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com вчера в 10:32
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Здоровье

Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии

Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
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Шоу-бизнес

Нюша и Егор Крид пообщались в мессенджерах в дуэтном клипе

Нюша и Егор Крид представили видеоклип на дуэтную композицию "Mr. Mrs. Smith".
ИА InterMedia вчера в 08:02
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Здоровье

Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые

Каким образом кофе влияет на вес человека, выяснили ученые из Великобритании.
РИА ОмскПресс вчера в 18:41
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Общество

Мишустин выделил банкам 22,5 млрд рублей на льготные автокредиты

Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, в целом на реализацию программы правительство выделило 22,5 млрд рублей.
Финансовая газета вчера в 05:27
86
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева похвасталась стройными ногами в коротком платье

Экспресс газета 01:09
Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
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Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Эксперты включили в список модели, у которых на незначительных пробегах отмечается прогорание прокладок ГБЦ.
Evo-rus.com 01:34
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Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 11:34
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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