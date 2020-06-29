Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление. В октябре 2019 г. президент Владимир Путин назначил Фадеева председателем Совета по правам человека при президенте.
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с чего всё началось

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.
РБК11:10

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ВЭБ отсудил у главреда журнала «Эксперт» 751 миллион рублей

Дождь14:39

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой ₽751 млн

Znak.com14:14

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

Коммерсантъ12:16

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 750 миллионов рублей

Эхо Москвы13:03

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Ведомости12:08

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

News.ru11:38

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

РБК11:10
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Общество

ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
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СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

Причиной пожара в жилом доме № 3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием.
РБК 15:50
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Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах

Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
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Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
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Футбол

«Зенит» и «Сочи» не накажут Кокорина за посещение дня рождения

Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings.
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Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com 10:32
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
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Политика

Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия вчера в 01:07
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Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
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Политика

Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
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Авто

Audi показала обновлённый кроссовер Q5

Немецкий автомобильный гигант Audi официально рассекретил усовершенствованный паркетник Audi Q5.
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Футбол

Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

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В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Авто

Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
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«Роскосмос» планирует к 2024 году снизить стоимость ракет «Ангара-А5»

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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
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Айза обвинила Ивлееву в звездной болезни и назвала её «деревней»

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Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище серьезно возросла

В Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение площади разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров.
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«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Футбол

Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера сборной России по футболу, рассказал, кого он считает лучшим вратарем в сборной, не считая Игоря Акинфеева.
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США прекратят поставки оборонной продукции в Гонконг

"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт оборонной продукции американского происхождения, которая находится в ведении госдепартамента, а также (экспорт) секретных технологий двойного назначения, находящихся в ведении министерства торговли, в Гонконг", - написал он в Twitter.
РИА Новости 16:21
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Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии

Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
News.ru 16:10
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
Lenta.ru 16:25
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В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку

Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
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Происшествия

Россиянин умер в подвале НИИ Склифосовского

По данным ведомства, смерть россиянина наступила от массивной тромбоэмболии легочной артерии.
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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