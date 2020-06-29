Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%. В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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с чего всё началось

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.
РБКвчера в 11:10

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ВЭБ отсудил у главреда журнала «Эксперт» 751 миллион рублей

Дождьвчера в 14:39

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой ₽751 млн

Znak.comвчера в 14:14

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

News.ruвчера в 11:38

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

Коммерсантъвчера в 12:16

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Ведомостивчера в 12:08

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 750 миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 13:03

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

РБКвчера в 11:10
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Политика

Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом

РИА Новости 06:07
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Происшествия

Умер актер и хореограф Максим Парфенов

ТВ Центр 05:59
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Происшествия

В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
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Армия и оружие

Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте

Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.
Piter.tv 03:18
Единоборства

Стали известны гонорары Хабиба Нурмагомедова за публичные выступления

Metaratings 02:49
Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
7
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
470
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
71
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
4
Политика

Twitch заблокировал аккаунт Трампа из-за оскорбительного поведения

Стриминговый сервис Twitch в понедельник объявил о временной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа на платформе из-за демонстрации "ненавистнического поведения" во время трансляции.
ТАСС вчера в 21:58
3
Общество

TikTok и LiKee запретили в Индии

Среди запрещенных программ оказались TikTok, LiKee, Clash of Kings, WeChat, Weibo и другие.
Adindex.ru 03:43
45
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 12:06
231
Происшествия

При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

Вести.Ru вчера в 13:36
Политика

Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
107
Политика

В Кремле не планируют вводить многодневное голосование на выборах

В Кремле не рассматривают возможность введения голосования в многодневном формате на будущие выборы.
РЕН ТВ 05:47
4
Общество

РСТ надеется на открытие туристического сезона в Абхазии с 15 июля

По сообщениям СМИ, Штаб по защите населения от коронавируса в Абхазии поручил ведомствам проработать вопрос открытия туристического сезона с середины июля.
Агентство Москва 05:59
20
Авто

В Китае стартовали продажи базовой версии Porsche Taycan

SpeedMe 03:52
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
430
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
314
Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
403
Общество

В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции

Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
2
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
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Футбол

Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
Soccer.ru вчера в 18:52
1
Общество

На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей

Деловая газета. Юг 03:32
1
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 06:10
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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