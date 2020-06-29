Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%. В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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с чего всё началось

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.
РБКвчера в 11:10

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ВЭБ отсудил у главреда журнала «Эксперт» 751 миллион рублей

Дождьвчера в 14:39

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой ₽751 млн

Znak.comвчера в 14:14

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

РБКвчера в 11:10

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

Коммерсантъвчера в 12:16

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Ведомостивчера в 12:08

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

News.ruвчера в 11:38

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 750 миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 13:03
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Газета.Ru 04:11
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Футбол

Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА

Вести.Ru 02:37
Шоу-бизнес

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу принцессе Евгении

Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе.
Pravda.Ru 02:28
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Общество

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Известия 28 июня в 17:46
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом

Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, из них 39 человек проходят лечение в больницах, 15 человек — на дому под наблюдением врачей.
ИА Красная Весна 04:08
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Происшествия

На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских

Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
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Общество

Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
10
Политика

Король Бельгии выразил сожаление в связи с колонизацией Конго

Брюссель, 30 июня 2020, 12:15 — REGNUM Король Бельгии Филипп выразил сожаление в связи с колониальным прошлым своей страны.
REGNUM 05:15
1
Общество

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%

Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:13
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

Правительство России перенесло Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года.
ТАСС 05:22
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Политика

Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
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Авто

Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com вчера в 09:27
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Транспорт

Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска

Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
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Экономика

Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
Известия вчера в 05:30
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Происшествия

В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
33
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
463
Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости вчера в 06:34
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Кино

Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года

Telesputnik.ru 04:28
Общество

Мэр в Индонезии упала на колени перед врачами из-за ситуации с вирусом

Мэр Сурабая, второго по величине города Индонезии, Три Рисмахарини, на встрече с медиками, участвующими в борьбе с эпидемией COVID-19, упала перед ними на колени и расплакалась, передает Jakarta Post.
РБК 03:59
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Общество

С 1 июля в самарских домах появятся «умные» ИПУ

С 1 июля 2020 года поставщики электроэнергии будут обязаны устанавливать интеллектуальные системы учёта потребления во всех домах, как индивидуальных, так и многоквартирных.
Pro Город Самара вчера в 10:28
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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