Экономика
ВедомостиВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%. В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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с чего всё началось
Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.РБК11:10
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Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
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Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
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Бывший премьер Франции приговорен к пяти годам тюрьмы
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем.
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Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
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Общество
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Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
Общество
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Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
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Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Наука
В Австралии обнаружены кости гигантского вомбата
Стало известно, что британские специалисты проанализировали кости гигантского вомбата, которого совсем недавно обнаружили в Австралии.
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Трамп высказался о причине исключения России из G8
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Дубль Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Тамбовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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У жителей России началась сокращенная рабочая неделя
Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
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