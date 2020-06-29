Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.

с чего всё началось

Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%. В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.

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