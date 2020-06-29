Экономика
ВедомостиВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%. В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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с чего всё началось
Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.РБКвчера в 11:10
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Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
Политика
Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:43
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Общество
Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Общество
В Ростовской области отменили карантин для приезжих из других регионов
Напомним, с середины апреля приезжие из других регионов были обязаны уведомить о своём прибытие местные власти и уйти на самоизоляцию на две недели.
Rostov.ru 05:36
Кино
Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок «Войны бесконечности»
Супергеройская лента "Война бесконечности" стала доступна подписчикам платформы Disney+.
Российская газета 07:59
Общество
Текслер объявил о начале работы детских лагерей в Челябинской области
Заезды детей в пришкольные и загородные лагеря в Челябинской области, отложенные из-за пандемии коронавируса, поэтапно начнутся с 6 июля.
74.ru 08:08
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Наталья Поклонская, которая является заместителем председателя Государственной думы по международным делам, заявила, что инцидент с Собчак, произошедший в уральском монастыре, вызвал у нее сожаление.
CT news вчера в 07:00
Политика
Явка на голосовании по поправкам достигла 45,7%
Общая явка на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию достигла 45,7%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
РБК 06:29
Политика
Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию
По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:34
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
Общество
До 1 октября продлили выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий
Согласно постановлению правительства РФ, выдача карт «Мир» для получения детских пособий продлена до 1 октября текущего года.
Live24 07:47
Политика
Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева
С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
Rusvesna.su 05:51
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Наука
Разработан способ хранения информации в 2D материалах
Разработка была предложена учеными, благодаря открытию нового класса металлов, из которых можно создавать невероятно тонкие слои, толщиной в три атома.
Популярная механика 02:54
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело 04:15
Авто
Hyundai отзовет более 47 тыс. автомобилей в России
Компания Hyundai отзывает в России 47 653 автомобиля Hyundai Elantra.
Автоновости дня 07:25
Происшествия
Полицейский и наблюдатель напали на корреспондента «Медиазоны» на петербургском избирательном участке
В Петербурге полицейский и наблюдатель на избирательном участке №2219 напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.
Медиазона 08:09