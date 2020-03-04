Экономика

РБКРБКВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

В октябре 2019 года Фадеев указом Владимира Путина был назначен председателем Совета по правам человека при президенте. Претензии к жене Фадеева Госкорпорация ВЭБ.РФ также подала иски к Татьяне Гуровой, жене Фадеева, и Александру Привалову.
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ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

РБК01:00

Госкорпорация подала в суд на председателя СПЧ из-за миллионных кредитов

БИЗНЕС Online01:23

В Екатеринбурге стартовал громкий судебный процесс с участием ВЭБ и председателя Совета по правам человека

Европейско-Азиатские новости02:19

ВЭБ подал иск к главе СПЧ

Право.ру02:28

Госкорпорация подала в суд на председателя Совета по правам человека

Городовой02:12
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В школьном бассейне в Чебоксарах погибла девочка

Взгляд.ру вчера в 06:43
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика

У Непала возникли проблемы с оплатой Ми-17

Непал не может оплатить России покупку вертолетов Ми-17 из-за проблемы с транзакцией в долларах США по причине антироссийских санкций, сообщил посол южноазиатской республики в России Риши Рам Гхимире.
Взгляд.ру 02:11
Армия и оружие

Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение

Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Тульская служба новостей 02 марта в 13:39
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Музыка

Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»

Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
Московский Комсомолец 02 марта в 15:35
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. На стадии 1\8 финала турнира лондонский клуб обыграл «Ливерпуль».
Vprognoze.ru 01:33
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM вчера в 02:40
Общество

Правительство запретило вывозить медицинские маски из России

Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Газета.Ru 02:03
Общество

В Саратове снова сорван аукцион по строительству школы в «Авиаторе»

КП - Саратов 00:06
Автоспорт

Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок

Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
F1news.ru вчера в 13:09
Происшествия

В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх

В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Газета.Ru вчера в 14:17
Финансы

Объем торгов на рынках Мосбиржи в феврале вырос на 11,5%

Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 71,4% - до 3,952 трлн рублей, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями - на 121,5%, достигнув максимального значения с 2011 года - 1,683 трлн рублей.
ТАСС вчера в 10:36
Общество

Госдума разрешит электронное обжалование штрафов в России

Депутаты российской Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который позволит оспаривать штрафы ГИБДД в электронном виде на портале государственных услуг.
Car.ru вчера в 22:43
Экономика

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Lenta.ru 01:27
Энергетика

Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо

Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
REGNUM вчера в 14:33
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Шоу-бизнес

Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант»

В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.
ИА InterMedia 01 марта в 22:54
Происшествия

В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус

В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Российская газета 02:25
Политика

Дональд Трамп победил на праймериз во всех штатах в «супервторник»

Известия 01:37
Интернет

«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо

Интерфакс вчера в 08:36
Политика

РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма

Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
БИЗНЕС Online 02:28
Киберспорт

Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
МонаВиста 02 марта в 06:27
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
СургутИнтерНовости 02 марта в 23:18
Общество

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
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Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса

Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса.
Piter.tv 01:31
Политика

Пентагон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике

Вероятность настоящего физического столкновения США и России в арктическом регионе пока маловероятна, заявил 3 марта и.о. замминистра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон.
Известия вчера в 16:14
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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