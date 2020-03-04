В октябре 2019 года Фадеев указом Владимира Путина был назначен председателем Совета по правам человека при президенте. Претензии к жене Фадеева Госкорпорация ВЭБ.РФ также подала иски к Татьяне Гуровой, жене Фадеева, и Александру Привалову.

с чего всё началось

ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

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