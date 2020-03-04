Общество
ВедомостиВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
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с чего всё началось
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».РБК01:00
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В Екатеринбурге стартовал громкий судебный процесс с участием ВЭБ и председателя Совета по правам человека
Европейско-Азиатские новости02:19
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