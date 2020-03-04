с чего всё началось

ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

Политика ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.

Политика Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Политика Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Политика «Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2» Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».

Общество Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.