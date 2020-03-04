Общество

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов
 базы «Электронное правосудие».
РБК01:00

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Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в суд на главу президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева

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ВЭБ.РФ подал иск к главе СПЧ Валерию Фадееву

ТАСС02:48

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

Ведомости02:08

В Екатеринбурге стартовал громкий судебный процесс с участием ВЭБ и председателя Совета по правам человека

Европейско-Азиатские новости02:19

Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в суд на главу Совета по правам человека

Новая газета02:37

Госкорпорация подала в суд на председателя СПЧ из-за миллионных кредитов

БИЗНЕС Online01:23

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

РБК01:00
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

REGNUM вчера в 17:58
Политика

В РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России

Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.
Дождь вчера в 14:15
Экономика

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru 01:59
Политика

ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 03:06
Политика

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Lenta.ru 03:17
Общество

В Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта

Отмечается, что вокруг цен на электронику перед 8 марта сформировалось два противоположных мифа: цены снижаются, чтобы поднять спрос на товары, и, напротив, цены растут, поскольку продавцы хотят увеличить прибыль.
REGNUM 00:40
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

По словам Конашенкова, произошло слияние укрепрайонов террористов с развернутыми в рамках соглашения турецкими наблюдательными постами.
Российская газета 00:13
Здоровье

В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова

3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Тульские новости вчера в 00:30
Общество

Футболист Тарасов рассказал о проверке на коронавирус

Напомним, Тарасов сломал ногу и ему сделали операцию в Италии. Теперь он рассказал, что вернулся домой.
Rostov gazeta вчера в 22:23
Политика

Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде ученому

Как подчеркивается в направленном в ведомство документе, российская сторона обеспокоена тем, что "искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом".
РИА Новости 02:34
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета 02 марта в 14:05
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ вчера в 09:26
Политика

Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
РИА Новости 02 марта в 08:13
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК вчера в 06:34
Авто

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 22:19
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
REGNUM вчера в 03:40
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»

Реальное время вчера в 14:29
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
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СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
RT на русском 03:40
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Игры

В Final Fantasy VII Remake уже можно бесплатно поиграть на PS4

Российская газета 02 марта в 05:31
Армия и оружие

Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35

Перспективный российский истребитель Су-57 раскроет местоположение малозаметных истребителей, в частности, американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, лишь приближенно, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Армия и оружие

Десантники Белоруссии и морпехи Британии начали учения под Витебском

Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и военные 42-го батальона морской пехоты Вооружённых сил Великобритании начали совместную тренировку на полигоне под Витебском.
RT на русском 02 марта в 06:27
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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